I fan di Caparezza hanno condiviso uno screenshot proveniente da Google Maps che lo mostra mentre passeggia in una strada di Molfetta. Nella foto, indossa una camicia a quadri e ha capelli ricci e folti. La presenza dell’artista in questa immagine ha suscitato molte discussioni tra gli utenti, alcuni si sono chiesti se si trattasse davvero di lui. La scena è stata catturata mentre il musicista si trovava sul marciapiede, apparentemente senza accorgersi della presenza delle telecamere.

Ma è lui o non è lui? I fan sono impazziti per uno screen da Google Maps che ritrarrebbe Caparezza in una via di Molfetta, mentre cammina indisturbato sul marciapiede. Capita che durante la consultazione sul sito ci siano delle persone sulla via cercata o davanti al civico richiesto. Stavolta però quell’ammasso di capelli ricci non è certo passato inosservato. Così i fan più attenti hanno indicato nel cantautore che a quanto pare si trovava nel 2022 in via Bettino Ricasoli e a quanto pare non a caso. I più attenti hanno fatto notare che nella zona c’è lo studio di Rino Corrieri, batterista storico del rapper. Camicia a quadrettino e capelli ricci, l’artista sta chiacchierando con un altro uomo e naturalmente i loro visi sono oscurati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caparezza “beccato” su Google Maps dai fan mentre passeggia a Molfetta: camicia a quadrettoni e una folta chioma di capelli ricci

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Cè Caparezza su Google Maps, lo scatto a Molfetta è già un meme

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