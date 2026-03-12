Google Maps si rinnova con Gemini AI | Ask Maps e navigazione immersiva in 3D

Google Maps si aggiorna introducendo Gemini AI, un sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Google. La piattaforma ora include Ask Maps, un servizio di assistenza attraverso comandi vocali, e una modalità di navigazione immersiva in 3D. Queste novità mirano a migliorare l’esperienza degli utenti durante gli spostamenti e la ricerca di indicazioni stradali.

Google Maps entra in una nuova fase evolutiva grazie all’integrazione dei modelli di intelligenza artificiale Gemini AI sviluppati da Google. L’aggiornamento segna uno dei cambiamenti più profondi degli ultimi anni per l’app di navigazione più utilizzata al mondo. L’obiettivo è trasformare il modo in cui le persone interagiscono con le mappe. Non più semplici ricerche o percorsi standard, ma conversazioni naturali con l’app per ottenere suggerimenti personalizzati e informazioni utili in tempo reale. Al centro di questa rivoluzione c’è la nuova funzione Ask Maps, affiancata da un sistema di Navigazione Immersiva che introduce una rappresentazione tridimensionale molto più realistica dei percorsi. 🔗 Leggi su Billipop.com

Google Maps si rinnova: pedaggi stradali, più dettagli e più integrazione con Siri e iOSGoogle Maps si arricchisce di nuove funzionalità che arriveranno in Italia già dalle prossime settimane. Sono tre importanti funzionalità sono volte ad aiutare le persone a pianificare i futuri viaggi ... hwupgrade.it

Google Maps si rinnova su Android: le ultime novitàIl sistema di navigazione di Google Maps torna ad essere aggiornato con importanti elementi grafici che introducono nuove schermate. Senza Google Maps, tra le strade diverse da quelle solite, ci ... fuoristrada.it

