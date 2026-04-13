Guterres visita a sorpresa Segretario Onu a Montepulciano

Venerdì pomeriggio, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha effettuato una visita a sorpresa a Montepulciano. La visita è stata annunciata poche ore prima dell’arrivo e si è svolta in modo riservato. Non sono stati resi noti dettagli sul motivo della presenza ufficiale o sugli incontri avvenuti durante la visita. La notizia ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali.

Visita a sorpresa a Montepulciano, venerdì pomeriggio, di Antonio Guterres, Segretario generale delle Nazioni Unite. La notizia è stata resa nota ieri mattina, dopo che il diplomatico portoghese aveva lasciato la città, per intuibili motivi di sicurezza; ma nel frattempo si era appreso che Guterres aveva precedentemente fatto tappa anche a Siena, a Arezzo e a Volterra, dedicando sempre particolare attenzione al patrimonio artistico, di livello veramente mondiale, che queste destinazioni custodiscono. Dunque una scelta, quella di Montepulciano, che sottolinea la sensibilità culturale del personaggio e che nobilita la città, non nuova a manifestazioni di ammirazione da parte di personalità di statura internazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guterres, visita a sorpresa. Segretario Onu a Montepulciano Il segretario generale dell’Onu António Guterres denuncia “la legge del più forte”“Quest’attacco non è condotto in segreto, ma alla luce del sole, spesso sotto la direzione dei potenti del mondo. Il segretario generale dell'Onu ad Arezzo. Visita agli affreschi di Piero e alla MinervaIl segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in visita privata ad Arezzo.