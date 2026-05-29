Il sacrificio di Pisilli scuote il mercato della Roma | tre big europee pronte all’assalto per il gioiello giallorosso

Tre club europei sono interessati a acquistare il centrocampista della Roma, considerato un talento emergente. La società giallorossa ha l’obbligo di ottenere circa 50 milioni di euro attraverso plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare le regole del Fair Play Finanziario. La cessione del giocatore potrebbe contribuire a raggiungere questa cifra, ma al momento non ci sono accordi ufficiali. La trattativa è in fase preliminare e si attendono sviluppi.

La Roma si trova di fronte alla stringente necessità di realizzare oltre 50 milioni di euro di plusvalenze entro la scadenza del 30 giugno per rispettare i vincoli economici imposti dal Fair Play Finanziario. Questa urgenza di bilancio potrebbe spingere la dirigenza a privarsi di Niccolò Pisilli, nonostante la volontà iniziale del club sia quella di trattenere il calciatore a Trigoria. Secondo quanto rivelato dal portale britannico Sportsboom.co.uk, le ottime prestazioni del centrocampista classe 2004 hanno attirato l’attenzione di diverse società di prima fascia, accendendo una vera e propria asta internazionale che vede coinvolte il Tottenham, il Newcastle e la Juventus. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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