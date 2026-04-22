Sul mercato dell'Inter si registra un interesse per un giovane calciatore bosniaco, con il Napoli e la Roma che hanno avviato i primi contatti. Le trattative sono nelle fasi iniziali e coinvolgono tre club di Serie A, pronti a confrontarsi per assicurarsi il talento balcanico. Le prossime settimane potrebbero portare ulteriori sviluppi in vista della sessione di mercato.

Mercato Napoli, Rafa Marin può tornare in estate: ecco lo scenario che prende forma. Tutti i dettagli Como, Suwarso: «Siamo andati a San Siro mostrando coraggio, qualità e personalità. Complimenti all’Inter» Mercato Napoli, Rafa Marin può tornare in estate: ecco lo scenario che prende forma. Tutti i dettagli Max Tonetto, dall’erba dell’Olimpico al volante: l’ex terzino della Roma oggi guida Uber. Ecco il motivo Zapata torna a disposizione di D’Aversa? Le ultimissime sulle condizioni dell’attaccante del Torino Cristiano Ronaldo e suo figlio insieme all’Al-Nassr? Scenario possibile: ecco cosa filtra sul futuro della coppia Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Inter, parte l’assalto al giovane bosniaco: Napoli e Roma pronte a contendere il colpo

Notizie correlate

Leggi anche: Calciomercato Roma, Zeki Celik verso l’addio: Inter e Juventus pronte al colpo a zero

Mercato Napoli, scelto il vice Di Lorenzo: parte l’assalto per l’ex TorinoWilfried Singo piace al Napoli per accompagnare Di Lorenzo sulla fascia destra, ma il Galatasaray non intende cederlo: ecco perché la trattativa si...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Inter: Solet e Muharemovic se parte Bastoni, Calhanoglu verso l'addio a zero; Mercato Inter, potere a Chivu: le richieste del tecnico per l’upgrade. Le idee sul tavolo; C'è un intreccio di mercato che passa da Bergamo e Madrid e avvicina Koné all'Inter; Marotta e il mercato dell'Inter: Palestra? L'Atalanta se lo tiene stretto. Poi sul rinnovo di Chivu dice...

Inter mercato 2026: ultime novitàInter mercato 2026: ultime novità su obiettivi, possibili cessioni, e piani per il rinnovamento della rosa nerazzurra ... milanosportiva.com

Repubblica – Mercato Inter, 40 mln e cessioni: chi arriva e chi va. Il sogno è solo unoL'estate che verrà sarà molto importante per l'Inter: sono infatti tante le operazioni di mercato che il club dovrà portare a termine ... fcinter1908.it

#Inter- #Como, la richiesta di Ciccio #Valenti a #Chivu in diretta: c’è un suggerimento di mercato x.com

Duello di mercato tra #Juventus e #Inter per Samson #Baidoo, centrale classe 2004 del #Lens. In Francia lo accostano a profili come #Varane e #Koulibaly. La dirigenza bianconera lo sta seguendo con attenzione da vicino e può giocarsi anche la carta dei - facebook.com facebook