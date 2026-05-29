Un ritratto colorato e fedele è stato consegnato al generale Roberto Vannacci durante una conferenza stampa di Futuro Nazionale nei giorni scorsi. La scena si è svolta in un locale pubblico, con alcuni presenti che hanno assistito alla consegna. Nessuna altra informazione è stata fornita sulla provenienza o sul destinatario del quadro. La consegna è avvenuta in modo formale, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sul significato dell'opera.

Un ritratto colorato e molto fedele è stato regalato al generale Roberto Vannacci negli scorsi giorni, nel corso di una conferenza stampa di Futuro nazionale. Il generale non ha potuto non farsi fotografare. Ma è stato anche un fine settimana di voto amministrativo, e la segretaria dem è stata vista sostenere una candidata, assieme a Donatella Rettore. Poi il Presidente della Repubblica ha potuto vedere in anteprima la nuova Ferrari Luce, proprio al Quirinale, mentre il neo, ma di nuovo, sindaco di Salerno esplorava i vari cantieri aperti in città. E poi Pizzi ha pizzicato gli ex comunisti Velardi, Testa e Petruccioli alla presentazione di “Siamo stati iscritti al Pci”, il premier spagnolo ha fatto visita a papa Leone XIV e Renato Brunetta e Arianna Meloni hanno celebrato il compleanno. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il ritratto di Vannacci, la Ferrari di Mattarella, il cantiere di De Luca. Queste le avete viste?

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