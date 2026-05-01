Negli ultimi giorni, molte persone hanno notato alcune scene insolite o curiose nelle aule parlamentari e nelle occasioni pubbliche. Tra gli episodi più commentati ci sono il boccone di un politico, il fazzoletto di un’altra e una vespa che si è vista in un momento ufficiale. Nel frattempo, le commissioni e le sedute di question time alla Camera e al Senato hanno visto protagonisti esponenti di governo e parlamentari impegnati in discussioni e audizioni.

Feste e celebrazioni, ma non solo. Audizioni in commissione e question time alla Camera e al Senato hanno impegnato esponenti del governo e parlamentari negli ultimi giorni. A partire dalle celebrazioni del 25 aprile, festa della Liberazione dal regime nazifascista, con in prima fila le principali istituzioni, tra cui Giorgia Meloni, all’altare della Patria per portare una corona. Ma il 25 aprile è stato celebrato un po’ in tutta Italia, da Silvia Salis a Genova – con foto alla Terzo Stato – e da Elly Schlein a Casa Cervi. E poi proprio questa settimana si è tenuta la cena che inaugura l’anno sociale dell’Ucid a cui hanno partecipato, tra i tanti, anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ma anche i parlamentari Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, pizzicato da Pizzi mentre addentava un tarallo.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il boccone di Gasparri, il fazzoletto di Schlein, la vespa di Mattarella. Queste le avete viste?

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