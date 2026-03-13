Mentre si avvicina il voto sul referendum sulla riforma della Giustizia, le forze politiche intensificano le attività di sensibilizzazione tra i cittadini. Sono stati notati oggetti come fiori di Lollobrigida, spille di Mollicone e Giachetti, e un copricapo indossato dal Presidente della Repubblica. Questi elementi sono stati visti in diverse occasioni pubbliche durante la campagna elettorale.

Si avvicina il voto per il referendum sulla riforma della Giustizia, e non stupisce una grande attività delle forze politiche per persuadere i cittadini a votare per il Sì o per il No, ma anche solo per recarsi alle urne. Alla Camera è nato anche l’intergruppo parlamentare per il Sì al referendum, composto da parlamentari di maggioranza e opposizione. E Umberto Pizzi ha pizzicato Federico Mollicone mentre aiutava il collega Roberto Giachetti ad appuntare una spilla alla giacca. Ma è stata anche la settimana della Giornata internazionale della donna. Per l’occasione, il ministero dell’Agricoltura ha organizzato uno workshop per i suoi dipendenti sull’arte floreale, interamente dedicato al fiore reciso italiano, con foto di rito, tutta al femminile. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - I fiori di Lollobrigida, la spilla di Mollicone e Giachetti, il copricapo di Mattarella. Queste le avete viste?

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