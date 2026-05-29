MUBI ha pubblicato il trailer e il poster di Fatherland, il nuovo film del regista polacco premiato a Cannes. La piattaforma di streaming e distribuzione ha annunciato il lancio del lungometraggio, senza specificare la data di uscita. Pawlikowski torna dietro la macchina da presa con questa produzione, che ha già suscitato interesse tra gli addetti ai lavori.

Con questo nuovo progetto, scritto a quattro mani dallo stesso Pawlikowski insieme a Henk Handloegten, l’autore riprende idealmente il discorso estetico e tematico interrotto con i suoi precedenti e storici successi, Ida (vincitore dell’Oscar nel 2015) e Cold War. La narrazione si propone di esplorare con rara sensibilità i complessi nodi legati all’identità personale, al senso di colpa storico, ai legami familiari e alle contraddizioni dell’amore, muovendosi sullo sfondo del tumulto sociale, politico e della profonda confusione morale che ha caratterizzato l’Europa nel secondo dopoguerra. La sinossi ufficiale ci trasporta nel cuore pulsante e tormentato del Novecento, all’apice della Guerra Fredda. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il ritorno di Pawe? Pawlikowski: MUBI svela il trailer di Fatherland dopo il trionfo a Cannes

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