Fatherland recensione | Pawlikowski torna a Cannes con un dramma elegantissimo e doloroso sulla Germania del dopoguerra
Il regista torna a presentare un nuovo film al festival di Cannes, un dramma ambientato nella Germania del dopoguerra. La pellicola, descritta come elegante e dolorosa, affronta temi storici e personali legati a quel periodo. La sua ultima opera sembra chiudere un ciclo iniziato con altri due lavori, entrambi riconosciuti per il loro stile e profondità. La partecipazione al festival rappresenta un momento importante per il regista e il suo percorso cinematografico.
Con Fatherland, Pawe? Pawlikowski sembra chiudere idealmente il percorso iniziato con Ida e proseguito con Cold War. Anche qui ritroviamo il bianco e nero austero, il formato quadrato, i silenzi carichi di tensione e soprattutto un’Europa ferita che cerca disperatamente di ridefinire la propria identità. Siamo nel 1949 e Thomas Mann torna in Germania dopo anni di esilio americano. Il viaggio tra Francoforte e Weimar diventa però molto più di una visita celebrativa: è un confronto diretto con un paese distrutto moralmente, diviso politicamente e incapace di fare davvero i conti con il proprio passato. Pawlikowski costruisce così un film sul concetto stesso di patria, su cosa significhi tornare a casa quando quella casa non esiste più. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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