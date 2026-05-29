Mosca rafforza basi, missili e sottomarini nel Pacifico mentre Pechino aumenta i pattugliamenti congiunti. Tokyo corre ai ripari con F-35, esercitazioni e un budget record per la Difesa Il Giappone osserva con crescente preoccupazione ai movimenti militari russi nel Pacifico settentrionale e teme che una futura crisi con la Cina possa trasformarsi in un ipotetico conflitto su due fronti. Che cosa sta succedendo? Negli ultimi mesi Tokyo ha intensificato il monitoraggio dell’area attorno all’Hokkaido, dopo l’aumento delle esercitazioni russe e delle operazioni congiunte tra Mosca e Pechino. Per il governo giapponese il rischio è quello di dover fronteggiare contemporaneamente una pressione cinese nel Mar Cinese Orientale e una manovra diversiva russa nel nord del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il rischio di una "guerra su due fronti": la mossa di Putin che scuote il Pacifico

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LUGANSK SCUOTE IL FRONTE: LA MOSSA DECISIVA DI MOSCA

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Temi più discussi: Le mosse di Xi nei tête-à-tête con Putin e Trump; L’UE si divide sui colloqui con Putin: i Paesi baltici frenano, Francia e Italia aprono al dialogo; Ora la Russia rischia la recessione: Pil fermo e una pioggia di droni ucraini sul petrolio. Ma Putin parla di meteo avverso; Perché Putin attiva i suoi fan europei sull’invasione da parte dei baltici.

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