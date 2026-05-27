La Cina ha mostrato una delle sue più recenti fregate da guerra nel Pacifico occidentale, rafforzando così la propria presenza militare nella regione. La nave, di nuova generazione, è stata schierata come parte di un potenziamento delle attività militari cinesi in quell’area. La mossa si inserisce in un contesto di crescente attività navale cinese nel Pacifico, senza ulteriori dettagli sulla data o le modalità dello schieramento.

La Cina ha potenziato la propria presenza militare nel Pacifico occidentale mostrando una delle sue piattaforme navali più recenti. La portaerei Liaoning, affiancata da diverse unità di scorta, è stata impegnata in un’esercitazione a fuoco reale nelle acque a est delle Filippine. Ebbene, tra le navi che accompagnano il gruppo d’attacco spiccava la fregata Type 054B Luohe, alla sua prima partecipazione ufficiale in una formazione guidata da una portaerei. Si tratta di un passaggio significativo per la Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione, che punta a incrementare le proprie capacità operative in mare aperto e a rendere sempre più efficiente il coordinamento tra le diverse componenti della flotta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Xi schiera la nuova fregata da guerra: il messaggio militare che scuote il Pacifico

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