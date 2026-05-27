Una nuova fregata da guerra cinese è stata schierata nel Pacifico occidentale. La nave, tra le più recenti del paese, è stata avvistata nelle acque della regione. La presenza militare cinese si intensifica con questa mossa, che segue altre operazioni navali recenti. La nave è stata identificata come parte di un potenziamento delle capacità militari cinesi nella zona. La notizia arriva in un momento di crescente tensione tra le potenze nella regione.

La Cina ha potenziato la propria presenza militare nel Pacifico occidentale mostrando una delle sue piattaforme navali più recenti. La portaerei Liaoning, affiancata da diverse unità di scorta, è stata impegnata in un’esercitazione a fuoco reale nelle acque a est delle Filippine. Ebbene, tra le navi che accompagnano il gruppo d’attacco spiccava la fregata Type 054B Luohe, alla sua prima partecipazione ufficiale in una formazione guidata da una portaerei. Si tratta di un passaggio significativo per la Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione, che punta a incrementare le proprie capacità operative in mare aperto e a rendere sempre più efficiente il coordinamento tra le diverse componenti della flotta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Cina schiera la nuova fregata da guerra: il messaggio militare che scuote il Pacifico

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