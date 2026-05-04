Dramma dietro le sbarre detenuto non risponde | trovato morto nella sua cella

Un detenuto è stato trovato morto nella sua cella dopo che non aveva risposto alla chiamata del mattino. La scoperta è avvenuta nel corso di un controllo di routine e ha sollevato immediatamente sospetti tra le autorità. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Nessuna informazione è stata rilasciata al momento sulla causa della morte o sulle eventuali responsabilità.

Morte dietro alle sbarre. Non ha risposto alla chiamata del mattino, destando sospetti. Poi la scoperta. E’ quanto è accaduto nelle prime ore di sabato 2 maggio, all’interno di una delle celle del carcere dell’Arginone, di Ferrara. Lì, infatti, gli agenti hanno notato che uno dei detenuti – un.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Tragedia nel carcere delle Vallette a Torino: detenuto trovato morto nella sua cellaNella tarda serata di ieri, mercoledì 25 marzo 2026, un detenuto italiano di 51 anni è stato trovato morto all'interno della sua cella nel carcere... Trovato con pistola e cocaina: un 33enne finisce dietro le sbarreLECCE - È finito in manette Alvaro Basi, 33enne residente a Lecce, già noto nelle aule di giustizia. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Rebibbia, un detenuto di 36 anni si toglie la vita in cella; Dramma nel carcere di Rebibbia: 36enne si toglie la vita, era impiegato nelle cucine della struttura; Rapine violente nell’agro, giovane portato dietro le sbarre. Dramma dietro le sbarre, detenuto non risponde: trovato morto nella sua cella x.com Dietro i sorrisi per l’annuncio di una nuova vita che arriva, si nascondeva un segreto doloroso che Natalia Paragoni ha tenuto per sé fino ad oggi. L'influencer racconta il dramma dell'aborto: https://fanpa.ge/nvRNQ - facebook.com facebook