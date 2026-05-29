È stato approvato il progetto definitivo per il restyling della biblioteca civica. La struttura, che per anni è stata punto di riferimento per studenti e appassionati, subirà interventi di rinnovamento. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, dopo mesi di attesa, e prevede lavori di ammodernamento degli spazi e miglioramenti nelle aree di studio. Non sono stati ancora diffusi i tempi di avvio dei lavori.

Per generazioni di studenti è stata il rifugio delle versioni di latino, delle sessioni universitarie e dei pomeriggi trascorsi tra libri e silenzio. Ora la biblioteca civica di Monza si prepara a una nuova vita: il Comune ha approvato il progetto esecutivo definitivo che porterà a un radicale rinnovamento della storica “Beppe Colombo”. Un investimento di 2 milioni e 340mila euro, grazie anche a un’integrazione di 600mila euro approvata con l’ultima variazione di bilancio. Non un semplice restyling, ma una trasformazione profonda di quella che da oltre sessant’anni rappresenta il principale presidio culturale cittadino. Inaugurata nel dicembre del 1964, la civica fu una delle prime biblioteche italiane costruite secondo il modello della “public library”, pensata più attorno al lettore che ai libri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il restyling della biblioteca civica, arriva l’ok al progetto definitivo

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