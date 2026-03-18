La biblioteca civica “Beppe Colombo” sta per avviare un intervento di restyling che supera le semplici operazioni di rinnovamento. Il progetto, con un investimento superiore ai due milioni di euro, prevede una trasformazione strutturale volta a rendere gli spazi più accessibili e funzionali. Questo intervento segna un nuovo capitolo per l’istituzione, pronta a adeguarsi alle esigenze delle biblioteche moderne.

La biblioteca civica “Beppe Colombo” si prepara a scrivere una nuova pagina di storia. Non un semplice restyling, ma una trasformazione profonda, pensata per accompagnare la storica istituzione verso il modello delle biblioteche contemporanee: più accessibili e funzionali. Un progetto da 2,3 milioni - presentato ieri in Comune da sindaco Paolo Pilotto e assessori alle Biblioteche, Viviana Guidetti, e ai Lavori pubblici, Marco Lamperti - che ridisegnerà gli spazi interni, aggiornerà gli impianti e introdurrà nuovi servizi, mantenendo però intatto il legame con una storia lunga oltre 60 anni. La civica chiuderà le porte dal primo maggio: i lavori partiranno a giugno e dureranno dieci mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il maxi intervento di restyling. Biblioteca civica, nuovo capitolo. Un progetto da oltre due milioni

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