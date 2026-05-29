Il Real Madrid è stato riconosciuto come il club più prezioso al mondo nel 2026. Secondo una classifica recente, il valore della squadra spagnola supera quello di tutte le altre società calcistiche. La stima si basa su fatturato, patrimonio e diritti televisivi. La squadra ha mantenuto il primato rispetto agli anni precedenti, consolidando la sua posizione tra le più ricche a livello globale.

2026-05-29 17:35:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Real Madrid è stato ancora una volta classificato come il club di calcio più prezioso al mondo, con i rivali del Barcellona che hanno scavalcato il Manchester United al secondo posto nelle ultime valutazioni annuali di Forbes. I giganti spagnoli sono valutati a 9,5 miliardi di dollari (7,06 miliardi di sterline), un aumento significativo rispetto alla cifra di 6,75 miliardi di dollari dello scorso anno (5,02 miliardi di sterline), consolidando ulteriormente la loro posizione al vertice del panorama finanziario mondiale del calcio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Real Madrid è il club più prezioso del mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Top 5 Highest Paid Players In Real Madrid Today

Notizie e thread social correlati

Essien incorona Schjelderup: «Può giocare nei più grandi club del mondo. Lo vedrei bene al Real Madrid»Essien ha dichiarato che Schjelderup, attaccante del Benfica, ha le caratteristiche per giocare nei più grandi club del mondo.

Mondiali, nessun giocatore del Real Madrid convocato nella Spagna: è una prima storica volta. Il Barcellona è il club più rappresentatoPer la prima volta nella storia, nessun giocatore del club madrileno è stato convocato dalla nazionale spagnola per i Mondiali.

Temi più discussi: Mourinho Real Madrid, pagata la clausola al Benfica: ora può firmare; Mondiale 2026, nella Spagna nessun giocatore del Real Madrid: è la prima volta nella storia delle Furie Rosse; Mourinho al Real Madrid, manca solo l’ufficialità: ritorno dello Special One e svolta tattica; Bastoni, e se alla fine la spuntasse il Real Madrid? Il centrale piace a Mourinho.

#Como o #RealMadrid? Il futuro di #NicoPaz è nelle mani di #Mourinho x.com

Vini Jr è già una leggenda del Real Madrid reddit

Mourinho vuole Bastoni: scambio folle tra Inter e Real MadridBastoni al Real Madrid di Mourinho con uno scambio clamoroso: ecco le ultime di calciomercato Inter nel nostro focus ... calciomercato.it

Mourinho fa spesa all’Inter, triplo colpo per il suo Real MadridIl mercato dell'Inter deve fare i conti con Mourinho: dopo Bastoni, altri due obiettivi nerazzurri per il suo Real Madrid ... interlive.it