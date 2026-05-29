Essien ha dichiarato che Schjelderup, attaccante del Benfica, ha le caratteristiche per giocare nei più grandi club del mondo. Ha aggiunto che il giocatore si adattrebbe bene anche al Real Madrid, sottolineando il suo potenziale. Le parole dell'ex calciatore sono state pronunciate in un intervento pubblico, senza ulteriori commenti sul futuro del giovane attaccante.

Essien ha incoronato Schjelderup del Benfica come possibile rinforzo futuro del Real Madrid. Le sue dichiarazioni. Michael Essien, ex centrocampista di Chelsea e Real Madrid (in entrambi i casi allenato da José Mourinho), non lesina elogi nei confronti di Andreas Schjelderup. L’ex mediano ghanese è convinto che l’esterno del Benfica possa imporsi nei “ più grandi club del mondo “. In un’intervista rilasciata al quotidiano norvegese ‘VG’, Essien ha ripercorso i tempi in cui i due hanno condiviso l’esperienza in Danimarca, al Nordsjaelland. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo «’ Schjelde’ ha assolutamente tutto per fare passi ancora più grandi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Essien incorona Schjelderup: «Può giocare nei più grandi club del mondo. Lo vedrei bene al Real Madrid»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bonucci: “Vedrei bene Allegri al Real Madrid perché simile ad Ancelotti nel modo di gestire lo spogliatoio”L'ex calciatore Leonardo Bonucci ha commentato la possibilità di vedere l'allenatore Massimiliano Allegri seduto sulla panchina del Real Madrid,...

Salah in Serie A? Carragher apre al clamoroso scenario: «Lo vedrei bene in quel club»Dopo l’addio di Salah dal Liverpool, si sono riaccese le speculazioni sul suo possibile trasferimento.