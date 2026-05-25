Per la prima volta nella storia, nessun giocatore del club madrileno è stato convocato dalla nazionale spagnola per i Mondiali. La lista dei selezionati include principalmente giocatori del Barcellona, che rappresenta il club con il maggior numero di convocazioni. Sono assenti, invece, i due infortunati considerati recuperabili, mentre altri club non sono rappresentati. La scelta del ct ha escluso i giocatori del Real Madrid dall’elenco ufficiale. La competizione inizia tra tre settimane.

Ci sono gli infortunati Lamine Yamal e Nico Williams (che comunque dovrebbero recuperare per il Mondiale), ma per la prima volta nella storia della Spagna non c’è nessun convocato del Real Madrid nell’elenco dei giocatori scelti da Luis de la Fuente per l’inizio dei Mondiali tra tre settimane. È un elenco storico proprio perché nessun calciatore in forza ai Blancos sarà presente alla fase finale dell’Europeo. Un dato significativo che certifica quanto sia stata un’annata complicata per la società madrilena, che ha chiuso a zero titoli e con diversi problemi nello spogliatoio. Opposto invece il dato che riguarda il Barcellona, che fornisce ben otto giocatori alla nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, nessun giocatore del Real Madrid convocato nella Spagna: è una prima storica volta. Il Barcellona è il club più rappresentato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Enzo Fernandez is an average player, Chelsea overpaid for him. no player in Argentina is worldclass

Notizie e thread social correlati

Tournée Inter, il club vola in Australia per una storica prima volta tra Derby e grandi classiciL'estate dell'Inter prosegue con una tournée in Australia, dove il club parteciperà al festival “Calcio Italiano” a Perth.

Mondiali 2026, la lista della Spagna fa discutere: fuori tutti i giocatori del Real Madrid!Il ct della nazionale spagnola ha annunciato la lista dei convocati per i Mondiali 2026, suscitando polemiche.

Temi più discussi: Mondiali, le convocazioni della Spagna sono storiche: nessuno del Real; Mondiali 2026, i convocati della Germania: esclusi Bisseck e Fullkrug, l'elenco completo; I convocati della Germania: Neuer torna in nazionale dopo 2 anni; Liga, duro scontro arbitri-Real Madrid: i fischietti denunciano il club.

Scenario PAZZESCO Nessun giocatore del #RealMadrid andrà ai Mondiali con la #Spagna: questi i convocati del ct De La Fuente Cosa ne pensate? ? #Calcionews24 x.com

Nessun giocatore del Real Madrid nella squadra della Spagna per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo reddit

Spagna, i convocati di de la Fuente per il Mondiale: c'è Yamal, nessuno del Real MadridSono stati resi noti i convocati della Spagna per il Mondiale, queste le scelte di Luis de la Fuente: spicca l'assenza di giocatori del Real Madrid, neanche uno infatti riesce a convincere il ct, ... tuttomercatoweb.com

I convocati della Spagna per i Mondiali 2026: Yamal è la stella, nessun giocatore del Real Madrid presente nella listaIl fenomeno di 18 anni del Barcellona è l'uomo più atteso. Nessun giocatore del Real Madrid in lista: De la Fuente ha escluso sia Carvajal che Huijsen. msn.com