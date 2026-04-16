Durante la partita di ieri, un episodio ha causato molte discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. Un giocatore del Real Madrid è stato espulso con un cartellino rosso che molti considerano ingiusto, secondo quanto dichiarato da un suo ex compagno di squadra. L’espulsione ha influenzato l’andamento della partita, che si è conclusa con una sconfitta per la squadra spagnola. La decisione dell’arbitro è stata oggetto di analisi e commenti da parte di esperti e tifosi.

2026-04-15 23:59:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del Real Madrid Alvaro Arbeloa ha detto che i quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco sono stati persi nel momento in cui Edouardo Camavinga ha ricevuto un cartellino rosso “ingiusto” nella sconfitta per 4-3 al ritorno all’Allianz Arena. Il sostituto Camavinga era in campo solo pochi minuti prima di essere espulso per una seconda infrazione ammonibile, quella decisiva è stata un momento banale quando ha ritardato la restituzione della palla agli avversari raccogliendola dopo un’interruzione del gioco.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Arbeloa: il cartellino rosso ‘ingiusto’ di Camavinga è costato al Real Madrid

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