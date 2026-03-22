La Juve fiuta il grande colpo dal Real Madrid | Spalletti decisivo

La Juventus sta seguendo da vicino un giocatore del Real Madrid in attesa di definire un possibile trasferimento per la prossima stagione. La società bianconera ha individuato il profilo come uno dei principali obiettivi di mercato e sta valutando le prossime mosse. La trattativa potrebbe essere facilitata dalla presenza di un allenatore già noto in Italia, che potrebbe influenzare la decisione.

Continuano le grandi manovre di mercato in casa Juventus: ecco un altro obiettivo in vista della prossima stagione. Bremer e Kelly da soli non bastano e così la Juve è al lavoro per regalare a Luciano Spalletti un altro difensore di assoluto livello. Oltre a Senesi che potrebbe arrivare a zero dal Bournemouth, la dirigenza di corso Galileo Ferraris monitora con grande attenzione anche la situazione di Antonio Rudiger, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Real Madrid. Rudiger occasione a zero (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’ex Roma guadagna al momento 10 milioni di euro a stagione nella capitale spagnola, cifra fuori... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La Juve fiuta il grande colpo dal Real Madrid: Spalletti decisivo Articoli correlati La Juve lo prende dal Real Madrid a zero: che regalo per Spalletti | CMIniziano le grandi manovre di mercato in casa Juventus in vista della prossima stagione: ecco le ultimissime. Il Real Madrid piomba su Olise, le merengues a caccia del grande colpoUno dei protagonisti dell’ottima stagione del Bayern Monaco è sicuramente Michael Olise, esterno offensivo che sta registrando grandi numeri in... Approfondimenti e contenuti su Real Madrid La Juve è il Real Madrid d'Italia, le big ti mangiano: Fabregas, orgoglio Como. E la Champions...Fabregas sicuro: La Juve è il Real Madrid d'Italia In vantaggio di un gol, Fabregas ha deciso di provare a controllare la partita inserendo quattro centrocampisti insieme: Quando giochi queste ... tuttosport.com Fischio d'inizio al Bernabeu! È iniziata REAL MADRID-JUVENTUS!21:02Champions 2025/2026, Fase a gironi. Cronaca minuto per minuto di Real Madrid-Juventus: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it