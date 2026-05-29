Un razzo di Blue Origin è esploso durante le operazioni di preparazione sulla rampa di lancio, interrompendo i piani di ripresa dei voli con il veicolo New Glenn. La società aveva programmato il ritorno al volo di questo modello, ma l’incidente ha fermato temporaneamente le attività. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause o sui danni subiti dal razzo. La società sta conducendo indagini per accertare le ragioni dell’esplosione.

Il razzo con cui Jeff Bezos punta a consolidare la presenza di Blue Origin nello spazio si è fermato sulla rampa, proprio mentre la società preparava il ritorno al volo di New Glenn. Durante un test statico a Cape Canaveral, l’accensione dei sette motori Be-4 del primo stadio è stata seguita da una grande esplosione che ha avvolto il Launch Complex 36. Il veicolo, destinato alla missione Ng-4 per la costellazione broadband di Amazon, è stato distrutto. Blue Origin ha parlato di “anomalia” e ha confermato che tutto il personale è stato messo in sicurezza. Non risultano feriti. La causa non è ancora nota e l’indagine dovrà chiarire se il problema sia nato dal razzo, dai motori, dai sistemi di terra o dall’interazione tra veicolo e rampa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il razzo di Blue Origin esplode e complica i piani di Bezos

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Blue Origin, disastro Bezos: il razzo esplode in rampa di lancioIl razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante le operazioni sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, in Florida.

Leggi anche: New Glenn, il razzo di Blue Origin esplode nel test. Bezos: «Nessun ferito, torneremo a volare»

Temi più discussi: Il razzo di Blue Origin esplode durante i test sulla rampa di lancio; Blue Origin, esplode il razzo sulla piattaforma di lancio: ecco le immagini; Il razzo della Blue Origin esplode sulla rampa di lancio; Un razzo di Blue Origin è esploso sulla rampa di lancio.

Il razzo di #BlueOrigin esplode sulla rampa di lancio a Cape Canaveral. @JeffBezos : torneremo a volare x.com

Congratulazioni @BlueOrigin per l'esplosione dello stadio del razzo suborbitale New Glenn sulla piattaforma. Benvenuti nel club! reddit

Blue Origin, il razzo di Bezos esplode durante i test sulla rampa di lancio: una palla di fuoco avvolge il sito a Cape CanaveralIl razzo New Glenn di Blue Origin è esploso giovedì durante la fase di test sulla rampa di lancio, nel mezzo dei preparativi per l'invio del razzo riutilizzabile nello spazio ... ilmattino.it

Cape Canaveral: esplode il razzo New Glenn di Blue Origin durante il testUn’enorme esplosione ha scosso la base di lancio di Cape Canaveral, in Florida, durante un test del razzo New Glenn di Blue Origin. Il potente vettore spaziale sviluppato ... ilmattino.it