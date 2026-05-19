Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti suggeriscono una possibile apertura a un accordo con l’Iran, con l’obiettivo di evitare un conflitto armato. Tuttavia, il governo di Teheran avverte gli Stati Uniti di evitare ulteriori errori strategici, sottolineando l’importanza di mantenere un approccio cauto. La situazione si sviluppa in un clima di incertezza tra le parti, con segnali contrastanti che rappresentano un possibile passo verso una risoluzione diplomatica o un’escalation delle tensioni.

L’Iran avrebbe sfruttato il mese e più di cessate il fuoco nella guerra contro Stati Uniti e Israele per prepararsi alla ripresa dei combattimenti, riposizionando i lanciatori di missili balistici. Secondo un articolo del New York Times, che cita un funzionario militare statunitense, da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco l’8 aprile, l’Iran si è adoperato per “riallestire decine di siti di lancio di missili balistici colpiti dai bombardamenti, spostare i lanciatori mobili di missili e, nonostante le perdite significative, adattare le proprie tattiche a un’eventuale ripresa degli attacchi”. Il funzionario ha spiegato che gli... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Accordo possibile con l’Iran, sarei felice di evitare le bombe”. Ma Teheran avvisa gli Usa: “Basta errori strategici”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump: Accordo o li distruggiamo. Iran: No a negoziati finché resta blocco navale Usa

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Iran-Usa, la tregua di Trump dura solo 5 giorni: “Accordo con Teheran è possibile”

Trump e l'accordo con Iran: "Passo avanti di Teheran ma non basta"(Adnkronos) - L'Iran "ha fatto una proposta significativa, è un passo rilevante ma non è abbastanza buono.

Trump: Colloqui positivi con l'Iran, molto possibile un accordo x.com

Trump e Xi concludono colloqui 'molto soddisfacenti' ma nessun accordo annunciato reddit

Iran: Trump annuncia stop attacco, ottime possibilita' per accordo(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - Stanotte Donald Trump ha annunciato di aver annullato all'ultimo minuto l'attacco pianificato contro ... ilsole24ore.com

Guerra, Trump è ottimista: Buone possibilità di un accordo con l'Iran senza altre bombeIl presidente americano, Donald Trump, vede un'ottima possibilità di raggiungere con l'accordo con l'Iran senza ... iltempo.it