Il Presidente Mattarella scrive ai maturandi del Liceo Volta di Milano | Sarà un passaggio che contribuirà ad avviarvi al vostro futuro

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto agli studenti e alle studentesse del Liceo Volta di Milano che si preparano ad affrontare l’esame di Stato. La lettera presidenziale arriva in risposta a un progetto realizzato dai ragazzi per celebrare l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica: un calendario che raffigura le 22 Madri Costituenti. Ecco il testo integrale, riportato dal Corriere della Sera. Care ragazze e cari ragazzi del Liceo Volta, vi ringrazio della lettera e del calendario, frutto del Vostro lavoro, approfondito e pregevole, sulle Madri Costituenti. Vi avvicinate all’esame di maturità. Un traguardo importante, una svolta, vissuta da sempre con qualche trepidazione, con speranza e con fiducia: un passaggio che contribuirà ad avviarvi, in misura significativa, al vostro futuro. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Diritto alla salute, il presidente Marsilio scrive a Mattarella: "Equa ripartizione del Fondo sanità per evitare disuguaglianze"Il presidente della Regione ha scritto una lettera al Capo dello Stato, in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, per sottolineare...

Trump a un bivio: se sarà costretto ad attaccare l’Iran, questa volta tocca ai marine. O Epic Fury sarà un fallimentoDonald Trump si trova di fronte a una scelta cruciale: mantenere la tregua con l’Iran oppure optare per un intervento militare che, secondo alcune...

Temi più discussi: Mattarella agli studenti prima degli esami di Maturità: Un traguardo importante, una svolta; Scuola, Mattarella scrive agli alunni di Oregina: Il vostro è un lavoro importantissimo; Mattarella: 'A 40 anni dalla scomparsa, la Repubblica è riconoscente ad Altiero Spinelli'; Mattarella ricorda Pannella: Lascia un'eredità che riserva valori anche a chi non ha condiviso sue battaglie.

#2Giugno La Repubblica siamo noi. Ciascuno di noi, scrive il Presidente Mattarella ricordando gli 80 anni dal referendum istituzionale del 1946. Dal Capo dello Stato l'invito a raccontare sul web cosa ciò rappresenta. Tra i video già inviati, volti noti, adulti x.com

Mattarella: 'A 40 anni dalla scomparsa, la Repubblica è riconoscente ad Altiero Spinelli'A quarant'anni dalla scomparsa, il lascito di Altiero Spinelli costituisce un prezioso patrimonio di valori e ideali per l'Italia e l'Europa. La Repubblica gli è riconoscente. Lo scrive il President ... ansa.it

Noto. Il caso Argentino scuote ancora: la madre del giovane morto in carcere scrive al Presidente MattarellaLa morte di Stefano Argentino continua ad alimentare interrogativi e polemiche. Il ventiseienne di Noto, detenuto nel carcere di Gazzi dopo essere stato accusato dell’omicidio della studentessa univer ... libertasicilia.it