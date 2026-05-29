Il Presidente Mattarella scrive ai maturandi del Liceo Volta di Milano | Sarà un passaggio che contribuirà ad avviarvi al vostro futuro
Il Presidente della Repubblica ha scritto ai maturandi del Liceo Volta di Milano, dicendo che l’esame rappresenta un passaggio che aiuterà a iniziare il loro futuro.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto agli studenti e alle studentesse del Liceo Volta di Milano che si preparano ad affrontare l’esame di Stato. La lettera presidenziale arriva in risposta a un progetto realizzato dai ragazzi per celebrare l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica: un calendario che raffigura le 22 Madri Costituenti. Ecco il testo integrale, riportato dal Corriere della Sera. Care ragazze e cari ragazzi del Liceo Volta, vi ringrazio della lettera e del calendario, frutto del Vostro lavoro, approfondito e pregevole, sulle Madri Costituenti. Vi avvicinate all’esame di maturità. Un traguardo importante, una svolta, vissuta da sempre con qualche trepidazione, con speranza e con fiducia: un passaggio che contribuirà ad avviarvi, in misura significativa, al vostro futuro. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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