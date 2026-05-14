Diritto alla salute il presidente Marsilio scrive a Mattarella | Equa ripartizione del Fondo sanità per evitare disuguaglianze

Il presidente della Regione ha scritto una lettera al Capo dello Stato, in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, per sottolineare l’importanza di una ripartizione equa del Fondo sanitario nazionale. Nella missiva, sono evidenziate le preoccupazioni riguardo alle disuguaglianze nel settore sanitario e si chiede un impegno per garantire un’allocazione più equilibrata delle risorse. La comunicazione si inserisce in un momento di attenzione pubblica sui temi della salute e dell’assistenza.

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Il presidente della Regione Marco Marsilio ha inviato una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere apprezzamento per quanto dichiarato da quest’ultimo in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere e per porre l’attenzione sulla necessità, scrive Marsilio.🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Asp denuncia 2400 cittadini: la sanità contro il diritto alla saluteLa tensione tra l’Asp di Reggio Calabria e un comitato spontaneo per la tutela della salute ha raggiunto un punto critico, sfociando in una denuncia... Sanità, referti istologici in ritardo. Cesetti (Pd): «Violato il diritto alla salute»Ritardi fino a oltre tre mesi per la consegna dei referti istologici nelle Marche, con situazioni particolarmente critiche nell’Ast di Fermo. Temi più discussi: La salute è un diritto non una merce. Ora si può; Proposta di legge di iniziativa popolare per rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale; Salute per tutti: il diritto negato; Diritto alla cura: la salute non è una variabile economica. Emergenza sanitaria sul Gargano: con l'estate alle porte si studia la strategia per garantire il diritto alla salute H24 x.com Diritto alla salute e diritti di chi lavora negli appalti: inizia a San Giovanni la raccolta firmeIl primo appuntamento sabato 16 in piazza Cavour a Saan Giovanni. Poi sarà la volta degfli altri comuni della provincia ... lanazione.it Il diritto alla salute e alla sua tutela dovrebbe essere incorporato nei sistemi giuridici di tutti gli StatiNel nostro Paese, dove questa conquista, da decenni consolidata, è messa a rischio da una crisi di sistema, sono necessari approcci sinergici e condivisi che richiedono concrete azioni politiche, ... quotidianosanita.it