Il Pnrr ha reso il Sud più efficiente | abbattuti i tempi burocratici

Il Pnrr ha ridotto i tempi burocratici nel Sud, migliorando l’efficienza amministrativa locale. In pochi anni, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, avviato con il governo precedente, ha colmato un ritardo di decenni nella capacità degli enti di gestire le pratiche. L’obiettivo di semplificazione si è tradotto in una riduzione delle procedure e dei tempi di approvazione di progetti e interventi pubblici.

Il Pnrr ha fatto miracoli, almeno per l’efficienza burocratica del Sud. In pochi anni il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ottenuto in Ue su spinta del governo Conte II, è riuscito a colmare un divario di decenni nella capacità amministrativa degli enti locali. Il risultato è che sul fronte burocratico, nel Pnrr il Sud ha fatto meglio del Nord, come evidenziato dall’analisi di Svimez su 68.194 progetti del Piano. Un “paradosso”, sottolinea l’indagine, che ha portato nel Mezzogiorno “un balzo storico nell’efficienza amministrativa”. I tempi di pre-affidamento e affidamento delle opere pubbliche si sono ridotti del 55% nel Mezzogiorno, più del doppio rispetto al Nord. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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