L’Inter sta pianificando un cambio difensivo che coinvolge giocatori provenienti dalla Premier League. Secondo fonti vicine al club, si sta valutando un ritorno di un difensore svizzero, mentre un altro giocatore potrebbe essere spostato sulla fascia destra. La società ha già avviato contatti con alcuni club inglesi per definire le operazioni di mercato. La strategia mira a rafforzare la linea arretrata con innesti provenienti dal campionato britannico.

L’ Inter punta con decisione i fari sulla Premier League per avviare una vera e propria rivoluzione strategica all’interno del proprio reparto arretrato. Come rivelato in esclusiva dalla redazione de L’Interista e ripreso da TUTTOmercatoWEB.com, il nome nuovo sul taccuino degli uomini di mercato nerazzurri è quello di John Stones, colonna del Manchester City e della nazionale inglese. La dirigenza di viale della Liberazione ha individuato nel classe 1994 il profilo internazionale ideale per raccogliere la pesante eredità di Francesco Acerbi, garantendo quell’esperienza e quella personalità necessarie per mantenere la squadra ai vertici del calcio europeo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Il piano Stones accende il mercato dell’Inter: Chivu studia la difesa galattica con il ritorno di Akanji a destra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Born blind kid has top intelligence, guards his family against all hardships

Notizie e thread social correlati

Il ritorno di Aleksandar Stankovic accende il mercato dell’Inter: perché cederlo subito per fare plusvalenza sarebbe un erroreL’Inter sta per riaccogliere il centrocampista Aleksandar Stankovic, che ha concluso una stagione positiva in Belgio con il Bruges, distinguendosi in...

Rinnovo De Vrij, ecco il piano dell’Inter: prolungamento in vista per blindare la difesa di Chivu. Le cifreL’Inter sta lavorando al rinnovo del contratto di De Vrij, con l’obiettivo di prolungare l’accordo e rafforzare la linea difensiva.