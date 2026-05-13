terapie geniche ultra rare

Una no-profit dedicata alle terapie geniche molto rare ha annunciato l’ampliamento del suo network industriale con l’ingresso di un’importante azienda biofarmaceutica. La collaborazione tra le due organizzazioni mira a sviluppare e produrre trattamenti innovativi per malattie genetiche rare. La partnership rappresenta un passo significativo nel settore delle terapie personalizzate, coinvolgendo un’azienda con una presenza consolidata nella produzione biologica.

La no-profit Orphan Therapeutics Accelerator (Otxl) amplia il suo network industriale integrando il colosso della produzione biofarmaceutica Agc Biologics. L’obiettivo? Rendere sostenibili e accessibili trattamenti vitali che il mercato tradizionale rischia di abbandonare. Nel complesso scenario delle malattie ultra-rare, dove la scienza corre veloce ma la sostenibilità economica spesso frena, nasce una nuova sinergia per garantire un futuro ai pazienti. Orphan Therapeutics Accelerator, impegnata nel recupero di terapie geniche bloccate prima della commercializzazione, ha annunciato l’ingresso di Agc Biologics nel suo network di sviluppo clinico, l’Orphan ClinDevNet.🔗 Leggi su Newsagent.it

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Ontario boy seeks gene-based treatment for ultra-rare condition

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