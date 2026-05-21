Milan il piano di Cardinale per blindare Allegri | cifre del rinnovo e i due colpi da Champions per l’attacco

Il Milan si prepara a consolidare il proprio assetto in vista della prossima stagione. Dopo la qualificazione in Champions League e la vittoria recente contro il Cagliari, la società ha deciso di intervenire sul rinnovo contrattuale dell’allenatore Massimiliano Allegri, con dettagli finanziari ancora da definire. Parallelamente, sono stati pianificati due acquisti mirati nel reparto offensivo durante il mercato estivo, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco e migliorare le prestazioni in campo europeo.

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Il Milan ha in mente un programma molto semplice per i prossimi giorni: superare domenica sera a 'San Siro' il Cagliari, conquistare l'accesso alla prossima edizione della Champions League e poi andare avanti con Massimiliano Allegri in panchina. Questa sembra essere la decisione presa da Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero dal 2022. Andando per ordine, l'approdo in Champions per il Milan è fondamentale. Tra introiti UEFA per la sola partecipazione al torneo, incassi al botteghino e bonus degli sponsor, si contabilizzerebbe un incasso di circa 100 milioni di euro, come già spiegato dal tecnico livornese durante una conferenza stampa a Milanello qualche settimana fa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, il piano di Cardinale per blindare Allegri: cifre del rinnovo e i due colpi da Champions per l’attacco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milan Flash - Allegri va via, ma chi arriva Sullo stesso argomento Leggi anche: Calciomercato Milan, si lavora al rinnovo per blindare Pavlovic: il piano anti-Chelsea, cifre e dettagli Milan, piano Allegri: 4 colpi da 100 milioni per la ChampionsLa corsa verso l’Europa che conta non è solo una questione di prestigio sportivo, ma il volano economico indispensabile per ridisegnare il volto del... In questo momento il Milan sul piano politico non conta nulla su qualsiasi argomento che sia di politica calcistica. @FrancescoOrdine durante #Milan Express, la live quotidiana su YouTube di @MilanVibesIT x.com Ci stiamo affidando a una squadra di Cagliari e Verona che non ha nulla da giocarsi per battere il Milan e la Roma. Supponendo comunque che la Juventus prenda tutti e 3 i punti contro il Torino. Riusciremo a qualificarci per la Champions League o dobbiam reddit Liste d’attesa, il piano della Regione: 3,5 milioni di visite ed esami da fare entro l’annoSolo a Milano la richiesta è di farne un milione e mezzo. L’opposizione: Si aspettano dodici mesi, se va bene. Situazione desolante ... milano.repubblica.it Milano, come funziona il Piano casa del governo? Ecco come si pensa di recuperare i 61 mila alloggi Erp non assegnabiliÈ previsto un programma straordinario di recupero e manutenzione per le case che presentano carenze manutentive. Viene anche creato un Fondo housing coesione ... milano.corriere.it