Il presidente del club ha annunciato che il futuro della squadra dipende dalla decisione di Ibrahimovic, che ha un ruolo chiave nel progetto. Il calciatore svedese è coinvolto in un piano specifico, con dettagli ancora da definire. Al momento, la gestione della squadra si concentra sulla collaborazione tra le parti, senza ulteriori conferme ufficiali sui prossimi passi. La situazione rimane in fase di valutazione, con l’obiettivo di delineare le prossime mosse in modo diretto e senza interventi esterni.

Tutto nelle mani del padrone, Gerry Cardinale. E al suo fianco un uomo (quasi) solo: Zlatan Ibrahimovic. La disastrosa mancata qualificazione alla Champions League, che terrà il Milan fuori dall’Europa che conta per il secondo anno consecutivo, detta tempi e modi per una nuova rifondazione. La quinta dall’infausto 5 giugno 2023, il giorno della cacciata di Paolo Maldini (e Ricky Massara), licenziato con foglio di via immediato perché colpevole di voler fare tutto di testa propria e di aver sbagliato l’acquisto più caro della sessione precedente. Il patron di RedBird reagisce così al fallimento sportivo di una stagione che a marzo profumava di corsa scudetto, salvo arenarsi nelle dieci partite successive fino all’umiliante sconfitta a San Siro con il Cagliari. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cardinale, il futuro del Milan nelle mani di Ibrahimovic: i dettagli del piano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL PIANO PER SALVARE IL MILAN Galliani, Farioli e la rivoluzione necessaria

Notizie e thread social correlati

Milan, crolla la reputazione di Ibrahimovi? tra i tifosi: svelato il suo vero piano con CardinaleRecentemente si è diffusa la notizia di un incontro tenutosi a Londra tra alcuni esponenti della proprietà e della gestione del club, tra cui il...

Milan-Cagliari, Cardinale a San Siro: tempo di scelte e il futuro di IbrahimovicGerry Cardinale è arrivato a San Siro mentre il Milan si prepara in ritiro, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista della Champions League.

Temi più discussi: Allegri e l'incontro con Cardinale: dalla struttura al mercato, cosa chiede per guidare un Milan da Champions; Calcio: Allegri, con Cardinale avevo parlato della stagione e del futuro; Cardinale e Ibra a pranzo: si decide il futuro del Milan; Milan, Cardinale pranza con Ibra ma Furlani non c'è.

#Cardinale sta valutando insieme ai suoi collaboratori il futuro assetto dirigenziale del #Milan in un momento considerato delicato. Al centro delle decisioni ci sarebbero Zlatan #Ibrahimovic, che dovrebbe scegliere il nuovo direttore sportivo, e il consigliere di x.com

[Vitiello] Secondo il Corriere dello Sport: ? Il Milan cerca un allenatore in stile Fabrega ? No a Conte ? Allegri, Tare e Furlani fuori ? No a Galliani ? Leao sul mercato ? Cardinale assume il controllo del Milan insieme a Ibra. reddit

LIVE MN - Striscioni della Curva Sud contro Cardinale. In uscita Allegri, Furlani e Tare. No Conte, l'allenatore sarà alla FabregasOggi è il primo giorno post-fallimento sportivo del Milan e sono attese decisioni importanti su futuro del club rossonero 16.20 - In questi istanti è arrivato anche Jovan Kirovski nell'hotel di Milano ... milannews.it

Milan, senza Champions è rivoluzione: la decisione di Cardinale sul futuroGerry Cardinale ha deciso: la dirigenza del Milan esce di scena. Come rivela la Gazzetta dello Sport, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il ... spaziomilan.it