A gennaio, il giocatore è stato acquistato dalla Roma come alternativa ai primi due obiettivi di mercato, Zirkzee e Raspadori. La società ha deciso di puntare su di lui dopo i fallimenti nelle trattative precedenti. Alla fine, questa scelta si è rivelata quella giusta, portando il giocatore nel club e completando così il piano C, considerato una soluzione di emergenza.

A chi assomiglia? Chi l’ha voluto alla Roma? Qual è la sua qualità principale? Sono le domande, per la verità un po’ scontate per non dire banali, che hanno accompagnato l’arrivo di Malen nella Capitale. Magari giuste, legittime, ma che hanno finito per far passare sotto silenzio l’interrogativo - in casi come questi - più rumoroso e in qualche modo ingombrante: ma dov’era fino a ieri? Ed è possibile che nessuno si fosse accorto delle straordinarie doti di questo centravanti? Se ci pensate, tanti club, non solo in Italia ma anche all’estero, hanno disperatamente cercato a gennaio un bomber con le sue caratteristiche: ed è stato questo il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il piano C come Champions: Malen alla Roma è il capolavoro di Gasperini

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