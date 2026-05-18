Roma a un passo dalla Champions | il capolavoro di Gasperini

Roma si avvicina alla qualificazione in Champions League dopo aver vinto il derby, risultato che interrompe un’assenza di sette anni nelle competizioni continentali. La vittoria rappresenta un passo importante per la squadra e potrebbe segnare un primo grande obiettivo per la gestione attuale. La squadra ha ottenuto i tre punti fondamentali in una partita decisiva, portandosi vicino a un traguardo che manca da molto tempo. La conquista del risultato si inserisce in un momento chiave della stagione.

La Roma si lancia prepotentemente verso la qualificazione in Champions League grazie alla fondamentale vittoria nel derby, un successo che interrompe un digiuno continentale lungo sette anni e che potrebbe presto tradursi nel primo vero traguardo sportivo per la gestione Friedkin. Nonostante manchi ancora l’ultimo miglio, e la prossima trasferta di Verona non permetta cali di tensione, i giallorossi hanno conquistato il definitivo match ball stagionale. Il raggiungimento dell’Europa che conta rappresenterebbe il coronamento di un percorso per la proprietà americana, che finora ha investito oltre un miliardo di euro nel club, regalando al contempo un’immensa soddisfazione a una piazza caldissima e una nuova, straordinaria perla alla carriera del tecnico Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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