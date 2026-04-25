La Roma non sbaglia e vince a Bologna con Malen e El Aynaoui | Gasperini si riavvicina alla Champions

La Roma di Gasperini si impone a Bologna con una doppietta nel primo tempo, portando a casa una vittoria fondamentale. Malen e El Aynaoui segnano e portano i tre punti, avvicinando la squadra alla zona Champions. La partita si gioca sul campo del Bologna, che non riesce a reagire dopo lo svantaggio iniziale. La vittoria permette alla Roma di mantenere vive le speranze di qualificazione europea.

Uno-due nel primo tempo e Bologna KO: la Roma di Gasperini vince e si prende tre punti pesantissimi per continuare a sperare nel 4° posto. Malen prima e El Aynaoui poi chiudono il match in 45 minuti. Gialorossi a due punti dalla Juve, attesa a San Siro dal Milan.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Malen El Aynaoui regalano 3 punti alla Roma! #BolognaRoma x.com

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