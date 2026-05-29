Il Pd di Venezia è uscito a pezzi da queste elezioni | Ora i congressi

Le recenti elezioni comunali a Venezia hanno portato a una sconfitta significativa per il centrosinistra locale, con il partito che annuncia ora l’imminente convocazione dei congressi. I risultati hanno sorpreso e deluso, influenzando anche il panorama politico nazionale, poiché Venezia era considerata un elemento chiave per il rafforzamento del cosiddetto “campo largo”. La vittoria del centrodestra ha determinato un cambiamento di maggioranza nel consiglio comunale.

Sono state elezioni comunali scioccanti, nei risultati, per il centrosinistra veneziano, e con impatto anche sul piano nazionale, dato che il cosiddetto “campo largo” aveva puntato moltissimo su Venezia per consolidarsi. Ma è il Partito Democratico, locale e veneto, che più di ogni altro ne è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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