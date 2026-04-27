A Venezia, il Partito Democratico ha annunciato una lista di candidati composta da numerosi cittadini di origini bengalesi. La scelta ha attirato l’attenzione, dato il numero di nomi coinvolti, e rappresenta una strategia evidente del partito per espandere il proprio bacino elettorale. La composizione della lista riflette un tentativo di coinvolgimento di diverse comunità presenti in città, con l’obiettivo di attrarre più voti possibili.

Il Partito democratico a Venezia sta candidando un blocco piuttosto numeroso di bengalesi. Si tratta di un lungo elenco di nomi che non passa inosservato e che fotografa in maniera limpida la strategia del partito per cercare di ottenere quanti più voti possibili. Non è nemmeno una strategia nuova quella di inserire nelle liste candidati stranieri, perché nel Regno Unito viene attuata già da anni dalla sinistra, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti e città che, ormai, sono sotto il controllo di partiti a connotazione non inglese. Il Partito democratico, che da anni insiste sullo ius soli per ampliare la platea elettorale, si sta...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Elezioni a Venezia, il Pd presenta la “squadra” bengalese dei candidati

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