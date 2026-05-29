Il patto con i calabresi e il 10% su ogni carico di droga | cosa svelano i pentiti sul tesoro di Messina Denaro

La Guardia di Finanza, sotto la direzione della Procura di Palermo, ha sequestrato 200 milioni di euro ritenuti collegati al patrimonio di Matteo Messina Denaro. Secondo i pentiti, il boss avrebbe stretto un accordo con alcuni calabresi e ottenuto il 10% su ogni carico di droga. Le indagini hanno identificato i collegamenti tra il denaro e il traffico illecito di stupefacenti, anche attraverso il coinvolgimento di reti criminali in Calabria.

La Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Palermo, ha sequestrato 200 milioni di euro legati al tesoro di Matteo Messina Denaro. Due pentiti hanno svelato gli affari del boss di cosa nostra nel traffico di droga: "Voleva il 10 per cento su ogni carico se no li ammazzava". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Trovato il tesoro di Messina Denaro. Da Melillo bordate a Nordio: “Indagine possibile solo grazie a pentiti, intercettazioni e a un pm totalmente indipendente”Sono stati trovati circa 200 milioni di euro tra lingotti d’oro, conti bancari in Lussemburgo, Monaco e Andorra, collegati a un ricercato.

Temi più discussi: Tesoro di Messina Denaro, due nuovi pentiti svelano i segreti del boss: Un patto con i calabresi; Mafia: sequestrato il tesoro di Messina Denaro da 200 milioni di euro; Il tesoro di Matteo Messina Denaro e il patto con i calabresi per la droga dal Sudamerica; Palermo, trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro: sequestrati oltre 200 milioni.

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