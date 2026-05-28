Sono stati trovati circa 200 milioni di euro tra lingotti d’oro, conti bancari in Lussemburgo, Monaco e Andorra, collegati a un ricercato. La scoperta si riferisce a un tesoro associato a Messina Denaro. Nel frattempo, un avvocato ha criticato il ruolo delle intercettazioni e dei pentiti, sostenendo che l’indagine sia possibile grazie a questi strumenti e a un pubblico ministero considerato indipendente.

Duecento milioni di euro. Lingotti d’oro spostati tra Lussemburgo e Principato di Monaco. Conti ad Andorra. Società schermo. Paradisi fiscali. Broker internazionali. E poi Marbella, Malaga, Gibilterra, Cayman, Libano. La mafia del 2026 parla l’inglese finanziario, si muove sulle piattaforme globali e usa gli stessi strumenti dell’alta finanza. Ma continua a ragionare come sempre: il capo prende il 10% su ogni movimentazione di droga. Sempre. È dentro questa quadro che la Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha sequestrato ieri una fetta del tesoro di Matteo Messina Denaro: un patrimonio accumulato in decenni di narcotraffico e reinvestito ovunque, senza confini. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trovato il tesoro di Messina Denaro. Da Melillo bordate a Nordio: “Indagine possibile solo grazie a pentiti, intercettazioni e a un pm totalmente indipendente”

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TROVATO IL TESORO DI MATTEO MESSINA DENARO, OLTRE 200 MILIONI DI EURO SEQUESTRATI

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