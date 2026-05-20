Clamoroso Conte al Milan? Con l’addio di Allegri scatta il domino delle panchine

Nelle ultime ore circolano voci su un possibile cambio di allenatore tra il Milan e un’altra squadra di Serie A, dopo la separazione dall’attuale tecnico. Con l’addio di Allegri, si parla di un possibile scambio con un altro allenatore che attualmente lavora in un club rivale. La situazione sta attirando l’attenzione dei media, mentre i club coinvolti non hanno ancora reso ufficiale alcuna decisione. La vicenda si sviluppa in un clima di grande attesa e speculazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui