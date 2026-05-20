Clamoroso Conte al Milan? Con l’addio di Allegri scatta il domino delle panchine
Nelle ultime ore circolano voci su un possibile cambio di allenatore tra il Milan e un’altra squadra di Serie A, dopo la separazione dall’attuale tecnico. Con l’addio di Allegri, si parla di un possibile scambio con un altro allenatore che attualmente lavora in un club rivale. La situazione sta attirando l’attenzione dei media, mentre i club coinvolti non hanno ancora reso ufficiale alcuna decisione. La vicenda si sviluppa in un clima di grande attesa e speculazioni.
Secondo le ultime indiscrezioni, se Allegri dovesse lasciare il Milan, uno dei candidati per sostituirlo sarebbe Antonio Conte. La posizione del tecnico rossonero è in bilico e la sua strada e quella del Diavolo potrebbero separarsi al termine della stagione. Secondo qualcuno, tutto dipende dalla qualificazione in Champions League, mentre altri sostengono che l'allenatore toscano lascerà Milano a prescindere dal quarto posto. In questo scenario potrebbe clamorosamente inserirsi la figura di Antonio Conte, pronto a lasciare il Napoli al termine della stagione. Se il tecnico leccese non dovesse accettare la corte della Nazionale, o se lo stesso Allegri dovesse essere scelto al suo posto per la panchina azzurra, l'ipotesi Milan diventerebbe ancora più concreta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
CLAMOROSO, CONTE AL MILAN CON LADDIO DI ALLEGRI SCATTA IL DOMINO DELLE PANCHINE
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