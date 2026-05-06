Bei a Napoli la firma dell’intesa con il Governo a Palazzo Partanna focus sulla Zes unica

Da ildenaro.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, presso Palazzo Partanna, è stata firmata un’intesa tra il gruppo Banca europea per gli investimenti e il dipartimento per il Sud del Governo. L’accordo è stato siglato durante l’evento “La Bei per la Zes – coesione, sostenibilità e innovazione”, organizzato con Abi, Confindustria e Confindustria Campania. La firma si è concentrata sulla creazione di una zona economica speciale unica, con l’obiettivo di promuovere investimenti e sviluppo nella regione.

Ivano Cauli a.d. e de Matteis presidente, Pitti Uomo tra new entry e conferme Il gruppo Banca europea per gli investimenti (Bei) e la presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per il Sud firmano a Napoli un’intesa in occasione dell’evento “La Bei per la Zes – coesione, sostenibilità e innovazione”, organizzato con Abi, Confindustria e Confindustria Campania. L’appuntamento si svolgerà a Palazzo Partanna, in piazza dei Martiri, con inizio alle 12.30 per la firma dell’accordo istituzionale. Nel pomeriggio spazio alle tavole rotonde dedicate alla Zes unica e al ruolo degli investimenti nel Mezzogiorno. Previsti, tra gli altri, gli...🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

“Credito Amico” focus sulla Zes Unica, Esposito (Confindustria): “Necessaria la banda larga”Tempo di lettura: 2 minutiIl tema delle infrastrutture immateriali per supportare lo sviluppo socio-economico è stato al centro del sesto...

Leggi anche: “Investire con la Zes Unica”, a Foggia il Coordinatore Nazionale Avv. Romano – Giovedì 7 maggio il Forum di Confindustria

Panoramica sull’argomento

Industriali a Napoli, la squadra del nuovo presidente: «Più fondi per il Sud»Sono pressoché tutte imprese del territorio quelle che il presidente designato dell’Unione Industriali di Napoli, Vittorio Genna, ha chiamato a far parte della squadra di presidenza che lo ... ilmattino.it

Industriali a Napoli, la squadra del nuovo presidente: «Più fondi per il Sud»L’assemblea per l’elezione-proclamazione di Genna ci sarà ai primi di maggio, con la più che probabile partecipazione del presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Un appuntamento tutt’altro che di ... ilmattino.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.