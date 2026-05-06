Bei a Napoli la firma dell’intesa con il Governo a Palazzo Partanna focus sulla Zes unica

A Napoli, presso Palazzo Partanna, è stata firmata un’intesa tra il gruppo Banca europea per gli investimenti e il dipartimento per il Sud del Governo. L’accordo è stato siglato durante l’evento “La Bei per la Zes – coesione, sostenibilità e innovazione”, organizzato con Abi, Confindustria e Confindustria Campania. La firma si è concentrata sulla creazione di una zona economica speciale unica, con l’obiettivo di promuovere investimenti e sviluppo nella regione.

Ivano Cauli a.d. e de Matteis presidente, Pitti Uomo tra new entry e conferme Il gruppo Banca europea per gli investimenti (Bei) e la presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per il Sud firmano a Napoli un’intesa in occasione dell’evento “La Bei per la Zes – coesione, sostenibilità e innovazione”, organizzato con Abi, Confindustria e Confindustria Campania. L’appuntamento si svolgerà a Palazzo Partanna, in piazza dei Martiri, con inizio alle 12.30 per la firma dell’accordo istituzionale. Nel pomeriggio spazio alle tavole rotonde dedicate alla Zes unica e al ruolo degli investimenti nel Mezzogiorno. Previsti, tra gli altri, gli...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate “Credito Amico” focus sulla Zes Unica, Esposito (Confindustria): “Necessaria la banda larga”Tempo di lettura: 2 minutiIl tema delle infrastrutture immateriali per supportare lo sviluppo socio-economico è stato al centro del sesto... Leggi anche: “Investire con la Zes Unica”, a Foggia il Coordinatore Nazionale Avv. Romano – Giovedì 7 maggio il Forum di Confindustria Panoramica sull’argomento Industriali a Napoli, la squadra del nuovo presidente: «Più fondi per il Sud»Sono pressoché tutte imprese del territorio quelle che il presidente designato dell’Unione Industriali di Napoli, Vittorio Genna, ha chiamato a far parte della squadra di presidenza che lo ... ilmattino.it Industriali a Napoli, la squadra del nuovo presidente: «Più fondi per il Sud»L’assemblea per l’elezione-proclamazione di Genna ci sarà ai primi di maggio, con la più che probabile partecipazione del presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Un appuntamento tutt’altro che di ... ilmattino.it