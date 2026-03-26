Il cantiere per il nuovo ponte sul Po di Volano, lungo la Sp54, sta per essere completato. La fine dei lavori è prevista per l'inizio di giugno, con il collaudo della struttura programmato per mercoledì 10. L'apertura temporanea al traffico dovrebbe avvenire nel fine settimana successivo alla verifica. La realizzazione del ponte ha subito alcuni ritardi, ma ora si avvicina alla conclusione.

Il cantiere per il nuovo ponte sul Po di Volano, lungo la Sp54, sarà concluso entro inizio giugno. In particolare, il collaudo della struttura è previsto per mercoledì 10 giugno e l’apertura provvisoria al transito dal fine settimana successivo. Durante le festività di Pasqua, invece, sarà resa fruibile in via provvisoria la passerella a esclusivo uso pedonale. Presidente e tecnici della Provincia hanno ascoltato l’appello dei sindaci e degli operatori del settore a fare il possibile per accelerare il ritmo dei lavori e se ne sono fatti portavoce all’impresa modenese. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Nuovo ponte quasi pronto: apertura vicina dopo i ritardi del cantiere

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