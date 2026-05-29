Il nuovo leader iraniano ha pronunciato un discorso durante l’Hajj, mostrando posizioni non moderate. La questione ha influenzato le trattative tra Iran e Stati Uniti, ancora in corso. La giornata è segnata dall’incertezza sui negoziati, con aggiornamenti che continuano a emergere e nessuna conclusione ufficiale. Axios aveva riferito di sviluppi precedenti, ma nessuna comunicazione definitiva è stata annunciata. La situazione rimane fluida e soggetta a cambiamenti.

Oggi l’incertezza domina ancora sui negoziati in corso tra Iran e Usa. Se ieri Axios ha preannunciato la redazione finale di un memorandum of understanding (Mou) a cui mancherebbe soltanto la firma del Presidente Trump, le agenzie iraniane Fars e Tasnim, da sempre vicine ai Guardiani della Rivoluzione, si sono affrettate a smentire la notizia. Un altro fattore di incertezza riguarda l’effettivo peso che la nuova Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, è in grado di esercitare nel paese e in particolare nei negoziati con gli Stati Uniti. Alcune fonti ipotizzano che egli possa essere l’ostacolo principale al percorso negoziale; altre che abbia autorizzato i negoziati, ma che non abbia ancora supervisionato il testo della bozza di accordo; altre ancora che venga bypassato dai negoziatori. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il nuovo Khamenei non è un moderato, e il discorso dell’Hajj ne è la prova

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