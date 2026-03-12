La nuova Guida suprema dell'Iran ha tenuto il suo primo discorso pubblico, in cui ha affermato che il paese vendicherà il sangue dei martiri. Durante l'intervento, ha menzionato di aver visto il corpo di suo padre, senza apparire in pubblico. Mojtaba Khamenei, invece, non ha ancora mostrato il suo volto, ma si è fatto sentire attraverso le sue parole.

Non si fa ancora vedere, Mojtaba Khamenei, ma parla. La nuova Guida suprema dell' Iran, rimasto ferito negli attacchi di Usa e Israele poche ore dopo la morte di suo padre, nel suo primo messaggio alla Nazione e ai nemici avverte che Teheran "non rinuncerà a vendicare il sangue dei martiri" uccisi negli attacchi dei giorni scorsi. La prima dichiarazione di Mojtaba è stata letta da un conduttore televisivo. Khamenei non è apparso in tv e la televisione di Stato non ha fornito spiegazioni sul perché. Finora non era intervenuto in pubblico per tutelare la sua sicurezza dopo minacce degli Usa di eliminarlo.

© Liberoquotidiano.it - Khamenei, il primo discorso: "Vendicheremo il sangue dei martiri. Quando ho visto il corpo di mio padre..."

