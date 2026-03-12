Il primo discorso Mojtaba Khamenei come Guida suprema dell’Iran conferma che la guerra con gli Usa sarà lunga

Mojtaba Khamenei ha pronunciato il suo primo discorso come Guida suprema dell'Iran, trasmesso in diretta televisiva, senza apparire pubblicamente. Le sue parole hanno lasciato intendere che il confronto con gli Stati Uniti sarà prolungato. Alcune fonti sostengono che lui sia attualmente in coma, ma la sua condizione resta non ufficialmente confermata. La sua nomina è avvenuta tramite l’Assemblea degli Esperti.

