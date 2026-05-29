YSL Beauty ha lanciato la nuova skin affair soft glow cushion foundation, un prodotto già popolare in Corea, che ora si rivolge anche al mercato di lusso occidentale. La novità arriva in tempo per l’estate 2026 e segna l’ingresso ufficiale del brand nel settore delle cushion foundation. Tra i primi a provarla, anche la cantante Charli XCX, che ha dato il suo assenso al prodotto.

Just in time per l’ estate 2026, YSL Beauty entra ufficialmente nel mondo delle cushion foundation con il lancio della nuova skin affair soft glow cushion foundation, un formato già cult in corea che ora punta a conquistare anche il mercato luxury occidentale. Charli XCX approva la nuova base glow di YSL Beauty: il cushion foundation dominerà l’estate. Tra le prime fan non dichiarate ma abbastanza evidenti? Charli XCX, che è stata associata al prodotto nelle prime campagne e preview del brand, insieme a un’estetica che strizza l’occhio al pop più brillante e glossy del momento. E sì, anche internet ha già deciso che è “that foundation”. La skin affair soft glow cushion promette una copertura leggera ma modulabile, con un finish luminoso pensato per effetto pelle sana più che makeup pesante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il nuovo cushion foundation di YSL Beauty è Charli XCX approved

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NEW YSL Cushion Foundation!!!

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