La Puglia riparte dalla formazione | l’Università del Salento lancia il nuovo corso in Scienze Agrarie e Vitivinicole

L’Università del Salento ha annunciato il lancio di un nuovo corso di laurea in Scienze Agrarie e Vitivinicole per l’anno accademico 2026-2027. La decisione è stata comunicata nel contesto del Salento, zona duramente colpita dalla crisi legata alla diffusione della Xylella fastidiosa. L’obiettivo è formare professionisti specializzati nel settore agricolo e vitivinicolo della regione.

Nel cuore del Salento, duramente colpito dalla crisi causata dalla Xylella fastidiosa, l’Università del Salento inaugura un nuovo corso di laurea in Scienze Agrarie e Vitivinicole per l’anno accademico 2026-2027. L’iniziativa è vista come un segnale concreto di fiducia e di rilancio per il futuro dell’agricoltura e del paesaggio rurale. A sostenere l’avvio del percorso formativo è l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Lecce. «Il Salento ha vissuto una delle crisi agro-ambientali più profonde della sua storia. Milioni di ulivi sono stati distrutti e con essi una parte importante del nostro paesaggio, della nostra economia e della nostra identità – dichiara il presidente Rosario Centonze. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - La Puglia riparte dalla formazione: l’Università del Salento lancia il nuovo corso in Scienze Agrarie e Vitivinicole Articoli correlati Nextgeo lancia a Napoli il primo corso di alta formazione professionale per Tecnici del rilievo geofisico marino e si prepara all’avvio del centro di formazione “NextGeo Academy”Next Geosolutions, tra i gruppi leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore... Perquisizioni alla Regione Puglia e all’Università del Salento: indagine sui fondi alla società dell’ex golden boy di EmilianoLa Guardia di Finanza bussa alla Regione Puglia e all’Università del Salento: sul caso “Eka“, la società fondata dal golden boy di Michele Emiliano,... Aggiornamenti e notizie su La Puglia riparte dalla formazione... Discussioni sull' argomento Venerdì 13 marzo al via la seconda edizione di DDD – Dance Development Days; Roberta Martucci scomparsa nel Salento nel 1999: nuove ricerche con cani molecolari (dopo una testimonianza); Al via la V edizione di Wannà Festival della politica giovane a Barletta. Università, in Puglia le rette restano tra le più vantaggiose, ma non per il ceto medio. Perché?Cara università, quanto costi. Al Sud, già, ma al Nord un po' di più. L'iscrizione o l'immatricolazione in un ateneo pubblico italiano nel 2025/26 costa un po' di più rispetto all'anno accademico ... quotidianodipuglia.it Corriere Salentino. . Secondo giorno all’Università del Salento: le ragioni del ‘Sì’ spiegate dal viceministro Francesco Paolo Sisto e dalla GIP Maria Francesca Mariano. Servizio di Marco Russo - facebook.com facebook All’ #università del salento nasce #scienze agrarie e Vitivinicole: un nuovo corso per la rigenerazione del territorio x.com