Busta paga arriva il codice Cnel | cosa cambia per lavoratori e aziende

A partire dalle buste paga di maggio 2026 entrerà in vigore il nuovo “codice Cnel”, una norma che modifica le modalità di calcolo e presentazione delle retribuzioni. La novità interesserà milioni di lavoratori e aziende, con cambiamenti nelle voci inserite e nelle modalità di comunicazione delle retribuzioni. La normativa è stata approvata per aggiornare le procedure di gestione delle buste paga, con l’obiettivo di semplificare le operazioni e migliorare la trasparenza.

Le buste paga di maggio 2026 portano con sé una novità destinata ad avere effetti concreti per milioni di lavoratori e aziende. Da questo mese diventa infatti obbligatorio indicare nel cedolino il codice identificativo Cnel del Ccnl applicato, cioè il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. La misura è prevista dal decreto legge n. 622026 (o Decreto Primo Maggio) nell’ambito delle norme sul cosiddetto “salario giusto” e punta a rafforzare trasparenza e controlli sui trattamenti economici riconosciuti ai dipendenti. Non si tratta quindi di un semplice dato tecnico, ma di un elemento pensato per rendere più chiaro quale contratto viene applicato e verificare la coerenza tra stipendio, tutele e quanto previsto dal Ccnl di riferimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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