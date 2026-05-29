Il Festival di Sanremo 2027 è ancora alle fasi iniziali, ma già si parla di una possibile co-conduzione tra Stefano De Martino e Maria De Filippi. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La discussione riguarda principalmente le voci circolate sui social e sui mezzi di informazione, senza annunci formali da parte degli organizzatori o dei diretti interessati. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata fino a questo momento.

I l Festival di Sanremo 2027 non è ancora iniziato, ma ha già il suo primo vero tormentone: la possibile co-conduzione tra Stefano De Martino e Maria De Filippi. Un’accoppiata che, se confermata, avrebbe il sapore dell’evento televisivo dell’anno. Secondo indiscrezioni racconte da Adnkronos, sempre più insistenti e circolate nelle ultime settimane, la conduttrice di Amici e Uomini e Donne potrebbe affiancare il nuovo direttore artistico del Festival in una delle serate della kermesse. Maria De Filippi: tv, programmi, Maurizio Costanzo. guarda le foto Il rapporto speciale tra Maria De Filippi e Stefano De Martino. Le voci si sono intensificate proprio nelle ultime ore, alimentate dal fatto che tra De Filippi e De Martino esiste un rapporto professionale e personale consolidato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il nome della conduttrice diventa il primo grande tormentone della nuova edizione guidata da Stefano De Martino

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