Il 17 marzo prende il via il Grande Fratello Vip 2026, con una formula completamente rinnovata rispetto alle edizioni precedenti. La conduttrice scelta per questa stagione è Ilary Blasi, che torna a condurre il programma. Accanto a lei, ci sono nuove opinioniste che affiancheranno il suo lavoro, mentre il cast dei concorrenti sarà annunciato nei prossimi giorni.

Parte il 17 marzo il Grande Fratello Vip 2026, un’edizione totalmente diversa dalle ultime, che vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi. Un grande cast con tanti vip per un’edizione attesissima. Nel ruolo di opinioniste la conduttrice del Tg5 Cesara Buonamici e la temutissima giornalista Selvaggia Lucarelli, che sicuramente non si tirerà indietro con i suoi commenti pungenti. Ma quante puntate sono previste per il Grande Fratello 2026? Ve lo diciamo subito: non si conosce la durata di questa edizione, e di conseguenza non si conosce la data della finale. Al momento non c’è nessuna dichiarazione ufficiale, ma c’è chi parla di 10 puntate, quindi di un’edizione molto veloce rispetto a quelle del passato. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026: conduttrice e opinioniste della nuova edizione

Articoli correlati

Grande Fratello Vip 2026 al via stasera, il cast ufficiale dai concorrenti alla conduttrice alle opinioniste e quanto duraTutto sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip in partenza stasera, martedì 17 marzo marzo 2026, al timone del reality Ilary Blasi in...

Grande Fratello Vip 2026, il cast ufficiale dai concorrenti alla conduttrice alle due opinioniste, quanto dura e quando iniziaTutto sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip in partenza nel mese di marzo 2026, al timone del reality Ilary Blasi in sostituzione di Alfonso...

Grande Fratello Vip 2026: cast bomba e retroscena segreti sulla nuova edizione

Tutto quello che riguarda Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo; Grande Fratello Vip, il cast ufficiale da Adriana Volpe a Antonella Elia e Paola Caruso; Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti. FOTO; Grande Fratello Vip, svelato il cast ufficiale: confermati due volti di Amici e Temptation Island.

A che ora inizia il Grande Fratello Vip 2026: l’orario d’inizio del realityA che ora inizia il Grande Fratello Vip 2026: l'orario d'inizio del reality, durata, quando finisce, quanto dura, Canale 5, Ilary Blasi ... tpi.it

Grande Fratello Vip 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizioneGrande Fratello Vip 2026: cast, concorrenti, opinioniste, conduttrice, Casa, location, quante puntate, quando inizia, durata, Canale 5 ... tpi.it

Tensioni pre debutto nell'hotel che ospita una parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip - facebook.com facebook

"Grande Fratello Vip", prime confidenze nella Casa: dalla storia d'amore di Adriana Volpe alla voglia di ripartire di Raul #grandefratellovip #adrianavolpe x.com