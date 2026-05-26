Il Napoli sta accelerando sulle scelte per il nuovo allenatore e il nome di Vincenzo Italiano si fa più forte. Secondo fonti vicine alla società, il tecnico del Bologna sarebbe sempre più vicino a subentrare a un ruolo di rilievo nel club partenopeo, superando altre candidature. La decisione finale non è ancora ufficiale, ma le trattative avanzano e si intensificano nelle ultime ore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Napoli accelera per il dopo Conte. Il futuro della panchina del Napoli entra nel vivo e nelle ultime ore sarebbe salito con forza il nome di Vincenzo Italiano. L’attuale allenatore del Bologna avrebbe infatti superato nelle preferenze Massimiliano Allegri, considerato fino a poco tempo fa il principale candidato per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Italiano sempre più vicino agli azzurri. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico rossoblù starebbe valutando seriamente la possibilità di lasciare Bologna nonostante un contratto ancora in essere fino al 2027. Il Napoli avrebbe intensificato i contatti nelle ultime ore, convinto che Italiano possa rappresentare il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo tecnico e valorizzare l’attuale rosa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Napoli, Italiano supera Allegri: il tecnico del Bologna sempre più vicino alla panchina azzurra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milan Flash - Derby vinto grazie a Doveri

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Napoli, le ultime sulla panchina azzurra: il punto su Italiano e AllegriLe ore attuali vedono una corsa tra Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri per la panchina di una squadra di Serie A.

“Ci incontreremo a metà settimana”, Italiano apre alla panchina del Napoli? Il chiarimento del tecnicoVincenzo Italiano non ha rilasciato dichiarazioni riguardo al suo possibile futuro alla guida del Napoli prima della partita contro l’Inter, in...

Temi più discussi: Napoli saluta Conte mentre parte il casting per la panchina; SportMediaset: Darderi supera Hanfmann e accede ai quarti di Amburgo: gli highlights Video; America’s Cup, Luna Rossa supera New Zealand e trionfa nelle regate preliminari a Cagliari; America's cup, Luna Rossa vince le regate preliminari di Cagliari, ora appuntamento a Napoli a settembre.

GAZZETTA - Il Napoli punta con forza su Italiano, tramontata la pista AllegriSecondo Gazzetta.it, il Napoli avrebbe deciso di puntare con forza su Vincenzo Italiano per la panchina in vista della prossima stagione. Dopo l’esperienza di due anni alla guida del Bologn , il tecni ... napolimagazine.com

Napoli, ora Italiano avanza fortemente ma Allegri resta favorito (Di Marzio)Continua il casting del Napoli per scegliere chi siederà sulla panchina il prossimo anno: ora avanza Italiano. I dettagli ... ilnapolista.it