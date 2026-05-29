La Lazio ha dichiarato di non voler cedere Mario Gila, uno dei giocatori più richiesti nel mercato di gennaio. La società ha deciso di alzare il prezzo e resistere alle offerte di Inter e Milan, che hanno mostrato interesse per il difensore spagnolo. La trattativa tra le parti si è intensificata, con la Lazio pronta a chiedere una cifra più alta rispetto alle offerte iniziali. La posizione della società rimane ferma sulla volontà di trattenere Gila almeno fino a fine stagione.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Il club biancoceleste chiede fino a 25 milioni per il centrale spagnolo e rischia il parametro zero pur di accontentare Gattuso. Sullo sfondo resta il rebus Romagnoli. La Lazio ha deciso di alzare una vera e propria barricata di mercato attorno a Mario Gila, uno dei pezzi pregiati della rosa rimasti al centro dei desideri delle grandi del nostro campionato. Come rivelato da un’indiscrezione di Calciomercato.com, la dirigenza capitolina non ha alcuna intenzione di svendere il difensore spagnolo e ha già fissato una valutazione rigorosa compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro per l’apertura di una trattativa estiva. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il muro di Lotito su Mario Gila accende il mercato: la Lazio sfida Inter e Milan a caro prezzo

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